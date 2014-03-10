إماراتي يشتري أغلى رقم هاتف في العالم بـ8 مليون درهم

بين الحين والآخر، يقام مزاد هنا أو هناك حول أرقام مميزة للوحات السيارات أو للهواتف أو غيرها مما يستهوي فئة معينة من المجتمع، ولعل هذا الأمر لا يعني بلدا خليجيا معينا، بل إن الخليجيين نقلوا ذلك الشغف حتى إلى أوروبا، من خلال البحث عن أرقام مميزة سواء للسيارات أو الهواتف النقالة.

وقبل يومين، وتحديدا مساء السبت، قامت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) ببيع أغلى رقم في الإمارات، وبالتأكيد سيكون أغلى رقم في العالم، عبر مزاد تنافس فيه أكثر من ألف "مزايد".

وبحسب شركة الاتصالات، فقد طرحت 70 رقما "ماسيا" يمثلون نخبة الأرقام، وقدمتهم في مزاد علني، شهد شراسة في المنافسة أسفرت عن وصول الرقم (050777777) إلى مبلغ 7.8 مليون درهم، أي ما يعادل 2.2 مليون دولار.

وكان الرقم الأكثر تميزا، شارك فيه أكبر عدد من المزايدين بلغت أعدادهم 700 مشترٍ، حاول كل منهم الظفر بالرقم.

يذكر أن المزاد أقيم في مكانين مختلفين في الوقت نفسه وعبر الستالايت، حيث كان المزاد الأول في فندق أرماني في برج خليفة في دبي، في حين كان المزاد الآخر في ذات الوقت بفندق قصر الإمارات في إمارة أبوظبي.

وشهد الرقم 0507777777 منافسة شديدة بين المزايدين الـ700، إذ حصد مبلغ 7.877.777 درهم خلال المزاد المباشر في كل من دبي وأبوظبي بفندق أرماني ببرج خليفة وقصر الإمارات.

أما الأرقام الـ10 الأولى من الباقة "الماسية" فقد بيعت بمبلغ 13.55 مليون درهم، لكن في المقابل، لم يتم كشف اسم المشتري للرقم الميز، بيد أن الشركة قالت عبر مديرها التنفيذي إن الشاري مواطن وسيستخدم الرقم بشكل شخصي.