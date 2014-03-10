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انهيار منصة مكتظة بالأطفال في حفل مدرسي بكاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا – رويترز
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أصيب 24 طفلاً، أمس الأحد، عندما انهارت منصة مكدسة بالطلاب خلال حفل في إحدى المدارس الثانوية في جنوب كاليفورنيا.

وقالت الشرطة إن أكثر من 200 طالب كانوا على المنصة عندما انهار الجزء الأمامي منها خلال عرض ليلي في مدرسة ثانوية خاصة في مدينة انهايم (40 كلم جنوبي لوس أنجلوس).

وكانت حينها قاعة الاحتفالات بالمدرسة تعج بمئات الطلاب والأهالي وآخرين لمشاهدة الحفل والعروض التمثيلية لطلاب من مدرسة "شقيقة" للمدرسة مستضيفة الحفل.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الشرطة أن 24 طالبا نقلوا إلى مستشفيات محلية بإصابات مختلفة، منها كدمات وكسور في الأنف، ولا توجد أي حالات خطيرة.

كما أعلنت الشرطة أنها تحقق لمعرفة سبب انهيار المنصة.

انهيار منصة مكتظة بالأطفال خلال حفل مدرسي انهيار منصة مكتظة بالأطفال خلال حفل مدرسي
انهيار منصة مكتظة بالأطفال خلال حفل مدرسي انهيار منصة مكتظة بالأطفال خلال حفل مدرسي
انهيار منصة مكتظة بالأطفال خلال حفل مدرسي انهيار منصة مكتظة بالأطفال خلال حفل مدرسي
انهيار منصة مكتظة بالأطفال خلال حفل مدرسي انهيار منصة مكتظة بالأطفال خلال حفل مدرسي

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