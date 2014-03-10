سطو مسلح على رواتب موظفين في غزة

نفذ مسلحون مجهولون عملية سطو الاثنين على مكتب بريد في غزة تديره حكومة حماس، التي تحكم القطاع وسرقوا مبلغاً كبيراً من المال، بحسب المتحدث باسم شرطة حماس.

وقال أيوب أبو شعر، المتحدث باسم الشرطة على صفحته على فيسبوك، إن "مجهولين قاموا بسرقة بريد الشجاعية ولاذوا بالفرار وشرطة المباحث والأدلة الجنائية تباشر التحقيق والتحري للوصول إلى الجناة".

وأشار إلى أن "التحقيقات تفيد أن الأشخاص الذين قاموا بالسرقة تمكنوا من دخول البريد من جهة الباب الخلفي والسيطرة على الموظفين في الداخل ثم قاموا بعملية السرقة ولاذوا بالفرار مع العلم أن العملية تم تنفيذها في نهاية الدوام".

وأكد مصدر أمني فضل عدم كشف هويته أن "عددا من المسلحين تمكنوا من سرقة مبلغ مالي كبير في عملية السطو على مكتب البريد" من دون تحديد قيمته.

وكانت وزارة المالية التابعة لحكومة حماس أعلنت في وقت سابق الاثنين أنها ستقوم بصرف رواتب موظفيها عبر كافة فروع مكاتب البريد في قطاع غزة الثلاثاء بحسب وكالة الراي الرسمية التابعة للحكومة المقالة.

ونقلت الوكالة عن مدير خزينة الوزارة أنه "سيتم صرف رواتب 6200 مستفيد من العقود وبرامج التشغيل المؤقت بقيمة مالية تصل إلى 6,5 مليون شيكل".