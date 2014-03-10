ظهور الأمير هاري مع شقراء يمهد لخطوبة ملكية قريباً

ظهر الأمير هاري (29 عاماً) مع حبيبته كريسيدا بوناس علناً مرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع على غير عادته، ما دفع الصحافة البريطانية إلى التساؤل عما إذا باتت علاقتهما أكثر جدية.

وسألت صحيفة "دايلي تليغراف" التي نشرت على صفحتها الأولى، شأنها في ذلك شأن "ذي تايمز"، صورة لهاري إلى جانب الشابة الشقراء التقطت، الأحد، في مدرج تويكينام خلال مباراة بين إنكلترا وويلز في إطار بطولة الأمم الست للروغبي "هل هذا دليل من هاري على أننا سنشهد حفل خطوبة ملكياً عما قريب؟".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحبيبين اللذين خرجا علناً للمرة الأولى في يوليو 2012 كانا يحاولان في السابق تفادي المصورين قدر المستطاع، مذكرة بأن الابن الثاني لتشارلز وديانا يقترب من السن التي يتزوج فيها عادة أغلبية أفراد العائلة الملكية.

وكانت كريسيدا بوناس البالغة من العمر25 عاماً قد رافقت الأمير هاري للمرة الأولى الجمعة إلى حفل رسمي ولم يمر حضور الشابة التي تعمل في مجال التسويق في لندن وفق الصحف البريطانية مرور الكرام.

ومنذ فترة وجيزة، بات الأمير هاري شقيق وليام والرابع في ترتيب خلافة عرش إنكلترا يتولى منصباً في مقر أركان الجيش في لندن.