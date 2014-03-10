فيديو لشابة تقلد لهجات العالم يحصد ملايين المشاهدات

حصد فيديو لشابة فنلندية تقلد لهجات العالم دون إتقان اللغة ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب" في غضون أيام فقط من رفعه على الموقع.

وأرادت سارة البالغة من العمر 19 عاماً، من خلال هذا الفيديو إيضاح كيف يبدو الناس عند التحدث بلغاتهم الأم أمام أجانب لا يعرفون تلك اللغة.

واختارت الفتاة بعض اللغات، كالفرنسية والعربية والروسية وغيرها، ونطقت كلمات غير مترابطة، لكنها بلهجة مثالية تبدو للغرباء وكأنها منطوقة بإتقان. وعند تحدثها بالعربية اختارت سارة لهجة مغاربية.

ومنذ رفع الفيديو على موقع "يوتيوب" في 3 مارس الماضي، حصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

