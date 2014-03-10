نفوق حوت طوله 10 أمتار بعدما علق بشباك صيد في تونس

نفق حوت يناهز طوله 10 أمتار، أمس الأحد، بعدما علق في شباك صيادين تونسيين قبالة سواحل سيدي بو سعيد شمال تونس.

وقال بلال الجربي، وهو صياد، لوكالة "فرانس برس": "في البداية ظننت أنه حطام سيارة، ثم بدا لي ذيل الحوت".

وروى بلال أن الحوت كان على قيد الحياة أول الأمر ثم سرعان ما نفق، وقد نقله الصياد الشاب إلى مرفأ سيدي بو سعيد مستعينا بقارب.

ومن جهته أوضح مسؤول في خفر السواحل في تونس أن طول الحوت يبلغ نحو عشرة أمتار، وأنه يزن سبعة أو ثمانية أطنان.

وأضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "يحدث أن نعثر على حيتان بطول ثلاثة أمتار أو أربعة، لكن بهذا الحجم لم يسبق أن رأينا شيئا مماثلا".

ولم يعرف سبب نفوق الحوت. وبحسب الصندوق الدولي لحماية الحيوانات، فإن شباك الصيادين يمكن أن تلتف على زعانف الحيتان أو ذيلها أو أن تدخل في جوفها مسببة لها الموت السريع أو الإصابة بالأمراض والالتهابات.

وأخيراً، كشف الصياد أنه يعتزم بيع لحم الحوت لتعويض الخسارة التي أصابته بسبب تلف شباكه، لكن المسؤول في خفر السواحل قال: "المعهد الوطني لعلوم البحر هو من سيقرر ماذا نفعل بالحوت".