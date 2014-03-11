أربعة سياح يتيهون في بركان خامد بالمكسيك

تمكنت فرق الإنقاذ في المكسيك من إنقاذ أربعة سياح فقدوا في بركان مالينتشي الخامد وسط المكسيك، بعدما تلقت معلومات حول فقدان أثرهم مساء الأحد.

وقالت سلطات ولاية تلاتشكالا في بيان: "بعد عمليات بحث طويلة مكثفة، من الأرض والجو، تمكنا من تحديد مكان الأشخاص المفقودين".

وأوضحت السلطات أن هؤلاء الأشخاص هم ثلاثة بريطانيين، اثنان منهم في الـ19، والثالث في الـ22 من العمر، إضافة إلى رفيق لهم مكسيكي في الـ25.

ونجح المفقودون في الاتصال بخدمات الطوارئ ليل الأحد قبل أن تنفد الطاقة الكهربائية في هواتفهم.

ويعد بركان مالينتشي حديقة وطنية في المكسيك، وهو يرتفع 4420 مترا عن سطح البحر، ويقع على مسافة 150 كيلومترا شرق العاصمة مكسيكو.