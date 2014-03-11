سارة الدندراوي.. "قصة" في برنامج الأخوات كارداشيان

قبل بضعة أشهر، زارت كلوي كارداشيان دبي للترويج لمجموعة أزياء من تصميمها وأخواتها، حيث أجرت معها الزميلة سارة الدندراوي مقابلة من خلال برنامج "صباح العربية". وقبل تسجيل المقابلة، طلب فريقها الإعلامي عدم توجيه أي أسئلة شخصية، إلا أنه كان من الصعب على سارة الالتزام بالتعليمات، خصوصاً مع انتشار الأخبار التي تشير لوجود مشاكل بين كلوي وزوجها لاعب السلة لامار أودورن.

وفي آخر المقابلة، سألتها سارة عن زواجها، فصمتت واكتفت بابتسامة، ولكن فريقها الإعلامي صرخ مطالباً بتغيير السؤال، وكانت المقابلة يتم تصويرها من قبل فريق برنامج تلفزيون الواقع الخاص بالأخوات كارداشيان في نفس الوقت، وتم استخدام المقطع في الحلقة.

فعلى الرغم من أن مراسلة "العربية" كانت الوحيدة التي أغضبتهم ولم تلتزم بتعليماتهم، إلا أنهم استخدموا المقطع كجزء من الدراما بعد أن طلبت كلوي بالفعل الطلاق من زوجها، وظهر ذلك في حلقة برنامج الواقع الأحد الماضي.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الثلاثاء، لم تمنع الأخوات كارداشيان أنفسهن من البكاء خلال جلسة جمعتهن معاً في محاولة منهن لإقناع كلوي بأن زواجها بالفعل قد انتهى.

فقد فاجأت الأختان كيم وكورتني أختهما الثالثة كلوي بزيارة في منزلها بتارزانا نهاية العام الماضي، في محاولة منهما لإقناعها بأن زواجها بالفعل قد انتهى، وأنها تبذل المجهود لإنجاح تلك العلاقة دون فائدة. وقد التقطت كاميرات برنامج الواقع ذلك اللقاء الدرامي.

وسالت دموعهن جميعاً عندما بدأت كلوي تروي عن ألمها، لأنها لم تر زوجها لامار أودورن لأشهر طويلة، وكيف أنها تشعر بندم كبير لفقدانها الأمل في إنجاح تلك العلاقة، وهو المشهد الذي تفاعل معه المشاهدون عند عرضه الأحد الماضي.

واعترفت كلوي (29 عاماً) أخيراً بأن زواجها بالفعل قد انتهى، وتلا ذلك طلبها الطلاق من زوجها في 13 ديسمبر الماضي.