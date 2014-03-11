"وحش" يغتصب أطفالاً مقابل دولار ونصف

أوقفت وحدة الدرك الإقليمي في طرابلس، شمال لبنان، رجلاً بتهمة اغتصاب أطفال مقابل إعطائهم مبالغ زهيدة من المال، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

أتى ذلك، بعد أن ادعى مواطن في طرابلس على شخص يعمل في مغسل للسيارات (مواليد عام 1994)، قائلاً إنه اغتصب ابنه القاصر (مواليد 2001). ونتيجة للتحريات المكثّفة، تمكّنت الشرطة من توقيف الفاعل. وقد اعترف بعد التحقيق معه، باغتصاب القاصر، كما اعترف باغتصاب ستة أطفال آخرين في أوقات سابقة.

وفي تفاصيل اعترافاته، كشف أنه كان يغريهم بمبالغ مالية تتراوح بين ألفي ليرة أي أقل من دولار ونصف الدولار، وبين خمسة آلاف ليرة أي نحو ثلاثة دولارات ونصف.