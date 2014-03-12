بالفيديو.. نجم تنس طاولة ألماني يهزم روبوت

استطاع نجم تنس الطاولة الألماني تيمو بول أن يهزم الروبوت "كوكا" 11-9 في مباراة أقامتها شركة "كوكا" الألمانية في الصين أمس الثلاثاء.

واختبرت المباراة المرتقبة لاختبار كفاءة الروبوت الذي تصنعه الشركة الألمانية في مجاراة السلوك البشري.

واستمرت المباراة أقل من 4 دقائق، وشهدت في البداية تقدما للروبوت، ولكن ما لبث نجم كرة تنس الطاولة الألماني أن نجح في تعديل النتيجة والفوز بالشوط.

وأقيمت المباراة بمناسبة افتتاح فرع للشركة الألمانية في الصين.

واختير بول لخوض هذه المباراة بسبب الشهرة الكبيرة التي يحظى بها في الصين، وزياراته المتكررة إلى هناك.

وفي نهاية المباراة، سارع النجم الألماني إلى احتضان منافسه الإلكتروني وعلى وجهه ابتسامة.

وتعد لعبة تنس الطاولة من الألعاب الشهيرة في الصين، لذا يحظى نجوم اللعبة العالميين بشهرة واسعة هناك.

وفي نهاية فيديو المباراة، قالت الشركة الألمانية إن الروبوت أخفق في الرياضة، ولكنه ينجح في مهام أخرى كثيرة.

وحقق الفيديو المذكور حتى الآن أكثر من مليون ومائة ألف مشاهدة.

