صنادل بول سميث تثير ضجة في بلدها الأصلي باكستان

أثارت الصنادل الفاخرة التي صممها البريطاني بول سميث من وحي تصميم باكستاني، ضجة في باكستان، نظراً لسعرها الباهظ (500 دولار)، والذي يزيد 100 مرة عن السعر الأساسي لهذه الصنادل ولـ"طرازها القديم".

وقد أثارت هذه الصنادل ضجة كبيرة على "تويتر"، حيث هزأ المستخدمون بالنموذج الذي يعرضه المصمم البريطاني من هذه الصنادل المعروفة محلياً بـ"شابال"، والتي يكون نعلها المقوس من الجلد أو المطاط، ويظهر فيها كعب الرجل وطرف أصابعه.

وزوج صنادل بول سميث معروض بسعر 500 دولار (50 ألف روبية)، ويوازي سعره الحد الأدنى للأجور على خمسة أشهر. وهو أغلى بنسبة تتراوح بين 30 و100 مرة من النموذج التقليدي الذي أصله من مدينة بيشاور، ويراوح سعره عادة بين 15 و20 دولاراً.

وإضافة إلى السعر الباهظ، انتقدت هذه الصنادل على تصاميمها التي تعد "قديمة الطراز" في البلاد. وأكد كمران خليل، صاحب متجر "شو شاب" في بيشاور، أن "الزبائن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاماً يختارون هذا النموذج".

وأضاف: "أنا فخور بهذه الصنادل التقليدية في قبيلة الباشتون (شمال باكستان)، التي باتت متوافرة في الغرب، غير أنه ينبغي للمصممين بذل مزيد من الجهود لتحديث نماذجهم".

وبعد الجدل الذي أثارته هذه الصنادل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم عريضة إلكترونية في هذا الخصوص، غيّر المصمم البريطاني الوصف المرفق بالصنادل الملقبة بداية بـ"روبرت" ليقر بأنها "من وحي تصاميم بيشاور".