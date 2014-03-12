مشاكسة بين رئيس الوزراء البريطاني وابنته بشوارع لندن

نشرت صور لرئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وهو يشاكس طفلته في أحد شوارع لندن قبل الذهاب إلى العمل. وظهر كاميرون حاملاً ابنته فلورنس على كتفيه متجهاً بها إلى دار الحضانة، وذلك قبل أن يذهب إلى مقر عمله بمجلس الوزراء.

وفضل كاميرون أن يحمل ابنته الصغيرة على كتفيه، وأن يحمل "السكوتر" الخاص بها في يده.

وبحسب الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، فقد بدا كاميرون سعيداً ومبتسماً بينما تعبث الفتاة الصغيرة ذات الثلاثة أعوام بيديها الصغيرتين في وجه أبيها. فقد كانت فلورنس تستمتع وهي تلعب "دور القائدة" مع أبيها.

يذكر أن كاميرون (47 عاماً) قد حافظ على خصوصية أولاده منذ انتقاله إلى مقر سكنه بعد تعيينه رئيس وزراء بريطانيا، إلا أن الصور الأخيرة قد تم نشرها بعد الحصول على الموافقة من مجلس الوزراء، وبعد "تعتيم" وجه فلورنس.

وبعد إيصاله ابنته إلى الحضانة الخاصة، عاد كاميرون ليلحق باجتماع مجلس الوزراء، الذي كان من المقرر أن يناقش مجموعة من الموضوعات على رأسها الأزمة الأوكرانية، وبعض الموضوعات المتعلقة برواتب القطاع العام.

ونقلت الصحيفة عن كاميرون قوله: "ربما مرة واحدة كل أسبوع، أو كل أسبوعين أو حتى كل شهر، أحاول أن أقوم بدور الأب وأوصل أولادي للمدرسة، حيث يجب أن أكون زوجا لطيفا وأبا حنونا ورئيس وزراء مجتهدا في نفس الوقت".