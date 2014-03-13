بالفيديو.. السحر آخر طرق الماليزيين لحل لغز الطائرة

يبدو أن الماليزيين بدأوا يفقدون الأمل في حل لغز الطائرة المفقودة، فكانت آخر ابتكاراتهم في هذا الصدد هو استخدام السحر.

دخل ثلاثة رجال وامرأة، أمام كاميرات الصحافيين، ورفع واحد من الرجال يديه الاثنتين حاملاً فاكهة، وبدأ يضرب الفاكهة ببعضها قائلاً الله أكبر.

ولم يلبث أن "قرفص" هو ومن معه على الأرض، مرددين "الله أكبر.. الله أكبر"، ليحرك واحد منهم سلة من القش إلى الأمام وإلى الخلف.

الأطباء السحرة يبدو أنهم الحل المتبقي لدى الماليزيين لمعرفة مكان الطائرة الغائبة والتي لا يدري أحد أين اختفت بلا أي أثر.

ذلك أن طائرة الرحلة 370 للخطوط الجوية الماليزية اختفت بعد أن حلقت على ارتفاع 35 ألف قدم في رحلتها من كوالالمبور إلى بكين في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.

وفقدت الطائرة التي لم ترسل أي نداء استغاثة، كما تقول الشركة، الاتصال مع برج المراقبة في مكان بين شرق ماليزيا وجنوب فيتنام، وكان يتعين على الطائرة كما تقول السلطات الفيتنامية أن تجري اتصالا ببرج المراقبة في مطار هو شي منه-المدينة لكنها لم تظهر أبداً.