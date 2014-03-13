كارداشيان تطل كالملوك من شرفة منزلها ملوحة لمعجبيها

خطفت نجمة التلفزيون الأميركية الشهيرة، كيم كارداشيان، الأضواء عندما أطلت كالملوك ورؤساء الدول من شرفة منزلها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، فيما كانت ترتدي حذاء لمصممة تونسية يبلغ ثمنه 1300 دولار.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت صور النجمة الأميركية إن "كارداشيان لوحت بيديها تلويحة ملكية، وبدت كأنها ملكة ميامي".

وبحسب الصور، فإن كارداشيان حافظت على الجدية والاتزان في وجهها، واستقبلت الشارع بعينيها قبل أن تلوح بيديها للمعجبين، كما يفعل الملوك والرؤساء تماماً.

وتقول "ديلي ميل" إن كيم كارداشيان بدت كأنها تقلد تسجيل فيديو لملكة بريطانيا إليزابيث عندما تنظر إلى المواطنين المحتشدين وتلقي لهم بالتحية.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على الأزياء التي ظهرت فيها كارداشيان، والتي أصبحت موضوعاً للحوار والجدل بين محبيها والمعجبين بها، حيث ارتدت ملابس متناسقة تماماً مع جسمها، أما الحذاء فهو من تصميم الفنانة التونسية الشهيرة "عالية" التي تعمل لحساب واحدة من أكبر شركات تصميم وصناعة الأحذية في الولايات المتحدة.

ورغم الثمن المرتفع لحذاء كارداشيان، فإنه نفد من الأسواق، فيما تقول "ديلي ميل" إن موديلات مشابهة يمكن الحصول عليها من الأسواق.

أما المنزل الذي أطلت من شرفته كارداشيان في ميامي، فيبلغ ثمنه 45 مليون دولار، ويتكون من عشر غرف نوم، وكانت قد اشترته العام الماضي.