نحن نضحك مبكراً.. ومعذرة الأولاد أخف دماً

كشفت دراسة بريطانية أن الأطفال الرضع يضحكون في سنّ شهرين أو أقل، وأن الأولاد أكثر ضحكاً وأخف دماً من البنات، وذلك بحسب النتائج التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الخميس.

ورغم أننا نحاول كثيراً إضحاك أطفالنا الرضع عن طريق دغدغتهم أو اللعب معهم، فإننا لا نتساءل كثيراً عن أسباب هذه الابتسامات.



الدكتور كاسبار آيدمان أجرى دراسة دولية شملت آلافاً من العائلات في 25 دولة، عبر استمارة استطلاع مفصلة للآباء والأمهات، وشارك فيها حتى الآن 1400 أسرة.

وآيدمان باحث في مركز تنمية المخ والإدراك بجمعة بيركبيك اللندنية، وهو مركز اشتهر باسم "معمل الطفل".

وطلب الباحث من المشاركين في البحث إرسال مقاطع فيديو وتقارير مختصرة تصور الأسباب التي تجعل أطفالهم الرضع يضحكون.

وأثبتت الدراسة، بعكس ما يتصور البعض، أن الإنسان يبدأ الضحك منذ عمر مبكر للغاية.

وكشفت أن 90% من الأطفال الرضع يضحكون في أول شهرين من عمرهم، فيما ذكرت مجموعة صغيرة من الأسر أن ضحك الأطفال يبدأ في الشهر الثالث أو بعده بقليل.

وذكر الباحث أن ضحك الأطفال دعوة لك للاستمرار فيما تفعل، بعكس البكاء وهو مطالبة بالتوقف عن فعل معين.

وأفادت مجموعة محدودة من الأسر أن أطفالهم الرضع لم يضحكوا على الإطلاق خلال أشهرهم الأولى.

وتبين أن الأولاد لديهم حس فكاهي أكثر من الفتيات في الشهور الأولى، حيث ذكرت الأسر أن الأولاد يضحكون في المتوسط 50 مرة خلال اليوم، مقابل 37 مرة يومياً للبنات.

وقال الباحث إن ضحك الطفل الرضيع سلوك اجتماعي، فالطفل لا يضحك فقط استجابة لمؤثر معين، بل لأنه متواجد مع أسرته.

ويقول آيدمان، الذي يساهم في تمويل الدراسة المذكورة، إن فهم الصغار يساعد على معرفة الكبار، موضحاً أن الأطفال الرضع علماء صغار يستكشفون العالم، ومن خلالهم يمكن أن نكتشف الكثير.

وأظهرت بعض الإجابات عن أسئلة البحث أن بعض الأطفال يضحكون في توقيت معين من اليوم. فيما أكد مقطع فيديو مرسل أن طفلاً رضيعاً يضحك في سنّ 3 أسابيع.

وقال الباحث إنه يعمل على استطلاع منفصل يبحث العلاقة أو الارتباط بين ضحك الأطفال الرضع والمزاج الهادئ.