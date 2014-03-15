أغلى طلاق في العالم على وشك أن يحدث في بريطانيا

انفصل مؤسس موقع ASOS للأزياء نيك روبينتسون عن زوجته، وسط مخاوف من أن تهز هذه الحادثة والتي تعتبر من أكبر حالات الطلاق في بريطانيا نجاح الشركة الكبير.

ويعد نيك روبرتسون، أحد أغنى الرجال في المملكة المتحدة وحفيد أوستن ريد تاجر التجزئة، ويعيش نيك بعيدا عن زوجته منذ عشر سنوات.

ويقال إنه قد غادر منزله الذي يقدر ثمنه ب8.3 مليون استرليني ويحوي ستة غرف نوم في ويمبلدون، جنوب غرب لندن، الذي كان يتقاسمه مع زوجته جانين وابنتيهما.

وإذا حصل هذا الطلاق فستربح الزوجة جينين جزءا من ثروة روبرتسون بما يقدر بـ 500 مليون جنيه استرليني.

وتملك زوجته جانين البالغة من العمر 41 عاما حصة 9.4 في المائة في ASOS، الرائدة في متاجر الأزياء على الإنترنت، والذي تبلغ قيمتها 5.8 مليون جنيه استرليني.

ويلبس العديد من النجوم من تصاميم الشركة ويتميز أسلوبه بأنه في متناول الجميع من سامانثا كاميرون لريهانا، وأصبح في عالم الموضة الموقع الأكثر زيارة في العالم للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 34 لسنة لـ 18.

في شهر أبريل الماضي كان اسم السيد روبرتسون في قائمة صنداي تايمز ريتش كأغنى رجل في بريطانيا 298، وفي السنة الماضية، تضاعفت قيمة أسهم ASOS وتبلغ قيمة حصته الآن 536 مليون جنيه استرليني.

وفي حديث لأصدقاء مقربين من الزوجين قالوا إنهما كانا يعيشان بشكل منفصل منذ بداية هذا العام.



