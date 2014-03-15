اختصاصية تجميل تحاول قتل أحد منافسيها في هوليوود

أوقفت اختصاصية في التجميل في نيويورك تتعامل، في جملة زبوناتها، مع جينيفر أنيستن ونيكي ميناج، إثر محاولتها قتل أحد منافسيها، بحسب ما كشفت الشرطة.

واتهمت دون دالويز، البالغة من العمر 55 عاما، باللجوء إلى خدمات قاتل مأجور لاغتيال، غابرييل سواريز، الذي كانت تشتبه في أنه استهزأ بها على الإنترنت.

وتملك العارضة السابقة دون دالويز صالون تجميل "سكين ريفاينري" في منطقة ويست هوليوود تقصده الممثلات أليشا سيلفرستون وكريستينا ريتشي وجينيفر أنيستن.

وأوقف المحققون الاختصاصية في التجميل وزجوها في السجن في الخامس من مارس. وحددت كفالتها بمليون دولار. ومن المفترض أن تمثل أمام القضاء الأسبوع المقبل.

واكتشفت الشرطة أن صاحب الإعلانات الساخرة على الإنترنت، إدوارد فاينشتاين، وهو صديق سابق تشاجرت معه دون دالويز.