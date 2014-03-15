كيم كارداشيان تتحدى منتقديها بفستان أحمر مثير

أثبتت الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية، كيم كارداشيان، أنها لا تحتاج إلى حيل رقمية لكي تظهر متألقة، كما بدت في الصور التي التقطت لها الجمعة الماضية في شوارع لوس أنجلوس بفستان أحمر قصير ومثير، التصق على جسدها وأبرز مفاتنه.

واجتذبت النجمة الأنظار عندما خطت في شوارع لوس أنجلوس في اتجاهها صوب أحد المطاعم لتناول الغذاء، بحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت.

الفستان القصير الأحمر كشف عن مفاتن وجاذبية النجمة، البالغة من العمر 33 عاما، حيث بدا خصرها نحيفا، وساقيها متناسقتين.

وارتدت كيم زوجا من حذاء ذهبي ما أضفى عليها روعة في المظهر، دون أن تتزين بأي اكسسوارات ماسية أو ذهبية.

وبدت النجمة الأميركية متألقة، بعد أن طلقت اللون الأشقر الاصطناعي، وعادت إلى لون شعرها الأسود الطبيعي قبل أسابيع.

وأثمر الجهد الهائل الذي بذلت كيم في التدريب والتخلص من الوزن الزائد، الذي اكتسبته عقب الولادة، عن نتائج جيدة.

وغردت كيم في يناير على "تويتر" قائلة إنها خضعت لنظام وعملت بجدية من أجل العودة إلى وزنها القديم، ولم تلجأ إلى أحاييل برنامج الفوتوشوب أو جراحات التجميل.

وقالت إنها تحاول أن تثير دوافع الأشخاص الذين يكافحون لإنقاص وزنهم.

وفي 19 فبراير، أنكرت كيم الشائعات التي ذكرت أنها قامت بعملية حقن لزيادة حجم مؤخرتها، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك لأنها لديها المزيد من الوزن الزائد الذي يجب أن تفقده.