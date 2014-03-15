مزحة "قاتلة" عبر تويتر.. تودع شاباً السجن

اعتقل شاب في العشرين من العمر في لوس أنجلوس بعد تهديده بإطلاق النار على المارة عبر موقع "تويتر"، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وكان الشاب، المدعو "دكاري ماك أنوف" نشر عبر حسابه على "تويتر" صوراً عدة لبندقية مصوبة باتجاه مارة على الطريق. وأرفق كل صورة برسالة تدعو مشتركي "تويتر" الى إعادة التغريدة، كي يطلق النار، قائلاً "100 إعادة تغريدة وسأطلق النار على أحد المارة".

واعتقلت الشرطة الشاب بعد ظهر الأربعاء بعد إخطارها بوجود هذه الصور. وتم العثور على بندقية تعمل بضغط الهواء في منزله. وقالت نوريا فانيغاس، من شرطة لوس انجلوس في تصريحات نقلتها قناة سي بي اس: "كان هناك تهديد للجوار. في البداية كنا نعتقد أنها بندقية (حقيقية)، ونأخذ كل التهديدات على محمل الجد".

ووجه اتهام للشاب بـ"التهديد بارتكاب جريمة" وتم إيداعه السجن. وحددت كفالته بـ50 ألف دولار وتم تعليق حسابه على "تويتر". وبحسب تغريدة لأحد أصدقائه عرضتها قناة سي بي اس، فإن الأمر كله كان مجرد "مزحة" والمتهم "لم يكن يريد إيذاء أحد. كان الأمر بوضوح مزحة".

