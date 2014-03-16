كحول مغشوشة تودي بحياة 11 شخصاً في قرية روسية

أسفر استهلاك كحول مغشوشة في إحدى قرى أقصى الشرق الروسي عن وفاة 11 شخصاً ونقل 6 آخرين إلى المستشفى، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الأحد.

ووقعت هذه الحادثة في قرية كراسني فيليكان في منطقة زابايكالسك قرب الحدود مع الصين.

وأعلنت السلطات القضائية، الاثنين، أنها فتحت تحقيقاً في هذه القضية. وقالت لجنة التحقيق في بيان إن "قوات الشرطة أبلغت صباح اليوم الأحد بوفاة 5 أشخاص تسمماً بسبب كحول مغشوشة".

وأثناء التحقيقات في القرية اكتشف المحققون أن 6 أشخاص آخرين لقوا حتفهم للسبب نفسه، ليصل العدد إلى 11، بحسب اللجنة. ونقل 6 آخرون إلى المستشفى من بينهم من هم في حالات حرجة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن الضحايا هم رجال ونساء من أعمار مختلفة، ولم يكونوا معاً وقت الإصابة.

وإثر ذلك، حظرت السلطات المحلية بيع الكحول 5 أيام، وأشارت إلى أنها تشتبه في بعض الأشخاص الذين أتوا إلى القرية ليبيعوا فيها مشروبات كحولية من صنع الصين.

وتؤدي الكحول المغشوشة إلى وفاة آلاف الاشخاص في روسيا، حيث تعد الكحول بشكل عام من أكبر أسباب الوفيات.