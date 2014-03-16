مقتل 7 في نيجيريا إثر تدافع أثناء التقدم لفرص عمل

قتل سبعة أشخاص، ليل أمس السبت، في تدافع في ملعب نيجيريا الوطني أثناء حشد لشباب كانوا يسعون لوظائف في مؤسسة الهجرة.

ويظهر التدافع مدى اليأس في العثور على فرصة عمل في نيجيريا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا وأكثر دول إفريقيا سكانا.

وزاد النفط النيجيري الأغنياء ثراء، ونما الاقتصاد بأكثر من 6% خلال سنة، لكنه أخفق في خلق فرص عمل.

وقال مسؤولون إن مدخلا واحدا للإستاد، الذي يتسع لـ60 ألف شخص، كان مفتوحا أثناء اختبار الكفاءة لمقدمي طلبات العمل في مؤسسة الهجرة.

وبالإضافة إلى الـقتلى السبعة، أدى التدافع إلى جرح العديد من الشباب، بعضهم حالتهم حرجة.