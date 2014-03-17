دراجة تتجول في الشوارع لتحول القمامة إلى قطع فنية

يجوب موظفون من شركة فابرافت للتصميم شوارع العاصمة التايوانية تايبه على متن دراجة عادية مزودة بحاسب آلي وطابعة ثلاثية الأبعاد يطلق عليها موبايل فاب لتحويل الأكواب والزجاجات البلاستيكية إلى قطع فنية في الحال.

وقال كام كاي-يو الشريك المؤسس لشركة فابرافت التي تتخذ من تايبه مقراً لها: "نرغب في عمل شيء ما يجمع بين إعادة التصنيع والطباعة ثلاثية الأبعاد، ويكون أقرب إلى الأشخاص العاديين".

وتقوم موبايل فاب التي تزينها المضخات والسلوك والأنابيب وشاشات عرض بتقطيع البلاستيك إلى شرائط قبل طحنه في مسحوق ناعم، ويضخ المشغلون المسحوق في الطابعة ثلاثية الأبعاد أمام الدراجة مستخدمين هذا المسحوق مثل الحبر لعمل ميدالية صغيرة ملونة.

وينتظر الأشخاص الذين يحضرون القمامة البلاستيكية إلى المعمل المتنقل ساعتين حتى تتحول هذه القمامة إلى قطعة فنية، وتعلق الميدالية في مكابح عجلة الدراجة كما يمكن للشخص أن يضعها في أي مكان يرغب فيه.

والميدالية مجانية مادام الشخص يحضر البلاستيك، ويمكن طباعة أي تصميم تقريبا لكن الميدالية هي الناتج المعياري للفريق.

وأحد القيود القليلة هي أن الطابعة تستخدم البولي بروبلين أو نوع البلاستيك رقم 5 فقط وذلك بسبب اختلاف نقاط الانصهار للبلاستيكات المختلفة.

وقال كام وزملاؤه إنه عند الخروج بموبايل فاب إلى شوارع تايبه الصاخبة كان هناك وابل من المارة الفضوليين بصورة كبيرة جدا لدرجة جعلتهم يخططون لعمل نسخة أكبر تحتوي على المزيد من مسحوق الطباعة.

وتمول الحكومة جزئيا هذه الأداة الغريبة الشكل تماشيا مع جهود لتعزيز الموهبة المحلية حيث إن تايبه حصلت على لقب عاصمة التصميم العالمي لعام 2016 وهو تقليد سنوي يقوم به المجلس الدولي لجمعيات التصميم الصناعي الذي يتخذ من مونتريال مقرا.





