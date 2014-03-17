تقليد جديد.. رئيس وزراء تونس يرفض هدية "آيفون"

قالت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين إن رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، رفض جهازي آيفون وحاسب لوحي هدية من شركة اتصالات عمومية، وأكد رغبته في ترسيخ مبدأ عدم حصول المسؤولين على هدايا.

وكشفت صحيفة الصباح الأسبوعي المحلية وصحف إلكترونية أخرى أن جمعة أعاد الهدية لشركة اتصالات تونس وأرفقها برسالة شكر، وأكد أنه يرفض الحصول على هدايا.

وأضافت الصحيفة أن جمعة أضاف في رسالته أنه لن يقبل الهدية، لأنه لا يريد أن يرسخ مثل هذه العقلية حتى ولو كانت من مؤسسة حكومية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من شركة اتصالات تونس أو من مكتب رئيس الوزراء.

ودعا رئيس الوزراء الجديد - الذي عين قبل شهرين بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات هذا العام - إلى ترشيد الإنفاق العمومي؛ سعياً لإخراج الاقتصاد التونسي من أزمة.