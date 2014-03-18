عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

الأمير وليام: طفل واحد يكفي في الوقت الراهن

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

كشف الأمير وليام أن طفلاً واحداً يكفي في الوقت الراهن.. جاء هذا أثناء رده على سؤال أثير حول ما إذا كانت هناك نية لإنجاب طفل ملكي جديد، خلال احتفال الأمير وزوجته دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، بيوم القديس باتريك الأيرلندي.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قال الأمير وليام "ربما يوماً ما سيحدث ذلك، ولكن في الوقت الراهن طفل واحد يكفي".

وحضرت كيت ميدلتون وهي ترتدي معطفاً أخضر من متجر هوبس، وقبعة جينا فوستر وبروش من كارتييه يعتبر إرثاً ارتدته أول مرة الملكة ألكسندرا في عام 1901 وارتدته أيضا الملكة الأم.

وكانت أنباء في الفترة الأخيرة قد تناقلت حول نية الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون التخطيط لإنجاب طفل ثانٍ، رغبة منهما في تأسيس عائلة كبيرة في أسرع وقت ممكن، رغم أن الطفل الأمير جورج في شهره السابع.

وذكر مصدر مقرب من العائلة المالكة أن الوالدين "يريدان إنجاب أخ أو أخت لجورج".

الامير وليام و كيت الامير وليام و كيت
الامير وليام و كيت الامير وليام و كيت
الامير وليام و كيت الامير وليام و كيت
الامير وليام و كيت الامير وليام و كيت
الامير وليام و كيت الامير وليام و كيت

كلمات دالّة

#الأمير وليام, #كيت ميدلتون, #باكينغهام, #إليزابيث, #بريطانيا, #مولود ملكي, #دوقة كامبريدج

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر