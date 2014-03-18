الأمير وليام: طفل واحد يكفي في الوقت الراهن

كشف الأمير وليام أن طفلاً واحداً يكفي في الوقت الراهن.. جاء هذا أثناء رده على سؤال أثير حول ما إذا كانت هناك نية لإنجاب طفل ملكي جديد، خلال احتفال الأمير وزوجته دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، بيوم القديس باتريك الأيرلندي.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قال الأمير وليام "ربما يوماً ما سيحدث ذلك، ولكن في الوقت الراهن طفل واحد يكفي".

وحضرت كيت ميدلتون وهي ترتدي معطفاً أخضر من متجر هوبس، وقبعة جينا فوستر وبروش من كارتييه يعتبر إرثاً ارتدته أول مرة الملكة ألكسندرا في عام 1901 وارتدته أيضا الملكة الأم.

وكانت أنباء في الفترة الأخيرة قد تناقلت حول نية الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون التخطيط لإنجاب طفل ثانٍ، رغبة منهما في تأسيس عائلة كبيرة في أسرع وقت ممكن، رغم أن الطفل الأمير جورج في شهره السابع.

وذكر مصدر مقرب من العائلة المالكة أن الوالدين "يريدان إنجاب أخ أو أخت لجورج".