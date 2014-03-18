بالفيديو.. متهور كويتي يقود سيارته على إطارين فقط

انتشر مقطع فيديو على "يوتيوب" يظهر سيارة دفع رباعي تسير أمام مجمع "الكوت" في الفحيحيل الكويتية على إطارين فقط، وسط دهشة المارة وبعض السائقين، حيث بدا بعضهم متخوفاً من تخطي السيارة، بينما تعالت أصوات منبهات السيارات كنوع من الاحتجاج على تصرف السائق المتهور الذي يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

ويظهر في الفيديو أن السائق المتهور كان على استعداد تام لمتابعة سيره لمسافة أطول لو لم يصادف الإشارة الحمراء التي اضطرته لمعاودة القيادة بشكل طبيعي.

ويتعمد بعض السائقين، خاصة من فئة الشباب، في جذب الأنظار عن طريق إظهار مهاراتهم والإقدام على مثل هذه الأفعال، غير عابئين بتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.