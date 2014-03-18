"ماركات" الأزياء تكشفها التطبيقات الجديدة

أصبح بإمكان المولعين بالأزياء التي يشاهدونها على غرباء أو على مواقع الإنترنت استخدام تطبيقات إلكترونية جديدة للتسوق دون مضايقات لشراء أو استئجار قطع أزياء مماثلة.

وعلى غرار تطبيق الموسيقى "شازام" الذي يتعرف على الأغاني استناداً إلى المقاطع الصوتية، تستخدم تطبيقات جديدة للأزياء تقنية للتعرف على الصور لإيجاد الملابس المشابهة.

وقالت دانييلا سيسيليو، الرئيسة التنفيذية لتطبيق "آساب – 54، ومقره لندن: "يرى الناس الأزياء التي يحبونها في الشارع لكن لا يمكنهم في الواقع التوجه إلى الأشخاص الذين يرتدونها ليسألونهم من أين اشتريتم هذه القطعة؟".

وأضافت سيسيليو، في إشارة إلى مواقع التواصل الاجتماعي: "أو ربما يرون أزياء يحبونها على مواقع انستاغرام أو تامبلر أو فيسبوك أو تويتر لكن لا يكون بوسعهم في الحقيقة التصفح عبر الموقع لشرائها".

لكن باستخدام تطبيق "آساب – 54" الذي يعمل على نظام التشغيل "آيفون" وأطلق الشهر الماضي، يمكن للمستخدمين التقاط صورة لقطعة الأزياء أو تحميل صورة ليتعرف إليها التطبيق. ويظهر التطبيق قطعاً مشابهة في أكثر من 150 متجراً للتجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى.

نتائج بحث غير دقيقة دائماً

ويستخدم تطبيق "ستايل ايز"، الذي يعمل على نظامي التشغيل "آيفون" و"آندوريد"، الصور أيضاً لإيجاد قطعة الأزياء التي يرغب المستخدم في شرائها أو قطع أخرى مشابهة يمكن الحصول عليها من قائمة تضم 600 متجر للبيع بالتجزئة في بريطانيا و300 في الولايات المتحدة.

وتتعرف التقنية على بيانات مثل المسافة بين الأزرار ونوع القماش وغرز الحياكة للمساعدة في البحث، لكن التعرف على الصور لايزال غير دقيق ويعتمد على جودة الصورة وعوامل أخرى منها الإضاءة.

وأوضح مارك الفينبين، الرئيس التنفيذي لشركة "سلايس" الكندية التي أطلقت التطبيق، أن "ستايل ايز" يستخدم مزيجاً من التقنيات والتعرف الجماعي على البيانات لتحسين نتائج البحث.

ومن جهته، يسعى تطبيق "إي باي فاشون" الذي يعمل على نظام التشغيل "آيفون"، على مساعدة مستخدميه في الولايات المتحدة وبريطانيا على إيجاد قطع ملابس متوافرة للبيع على موقع "إي باي"، وتكون مشابهة لصور ملابس يقومون بتحميلها عبر التطبيق.