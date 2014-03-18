فيديو.. لحظات مرعبة لمذيعين أثناء هزة أرضية

بعد الهزة الأرضية التي ضربت مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، على الفور سارع هواة مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر مقاطع فيديو تظهر ردة فعل الناس أثناء وقوع الهزة.

ومن بين مقاطع الفيديو التي انتشرت شريط يُظهر كيف تصرّف مقدّما برنامج تلفزيوني مباشر على الهواء في إحدى القنوات التلفزيونية الأميركية أثناء وقوع الهزة، ما دفعهما إلى الاختباء تحت الطاولة. وبلغت قوة الهزة 4,7 على مقياس ريختر، حيث وصفها بعض السكان بأنها قنبلة تجري تحت البنايات السكنية.

يُذكر أن الهزة وقعت صباح أمس الاثنين، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وبلغت قوتها 4.7 درجة بمقياس ريختر شعر بها سكان المدينة بقوة. وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن مركز الهزة وقع على مسافة 6 أميال من بيفيرلي هيلز، وعلى عمق 5 أميال، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.

وكانت مدينة لوس انجلوس قد تعرضت لهزة أرضية بقوة 3.2 درجة بمقياس ريختر قبل 10 أيام شعر بها سكان جنوب ولاية كاليفورنيا.