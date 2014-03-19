الصورة التي فازت بأغلى جائزة في العالم

فاز مصور صيني هاوٍ بجائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي، التي نظمت في دبي، وهي أكبر جائزة في العالم من حيث قيمتها المالية، وذلك عن صورة تظهر أطفالاً يتابعون درساً في قاعة تدريس بدائية في إقليم جيان تشي الصيني الفقير.

وفاز المصور فو يانغ شو، البالغ من العمر 54 عاماً والذي يعمل في مقاولات البناء، بالجائزة الأولى البالغة قيمتها 120 ألف دولار.

حين يفوز الأفقر بالأغلى

وقال المصور الصيني لوكالة فرانس برس: "لقد التقطت هذه الصورة في منزل عمدة قرية فقيرة للغاية، في إقليم جيان تشي، وكان المنزل يضم صفاً لتعليم الأطفال"، وأكد أنه سيتفرغ من الآن فصاعداً إلى التصوير الذي كان شغفه الأول منذ طفولته.

ويعد هذا الإقليم الواقع في جنوب شرق الصين من أفقر الأقاليم في هذا البلد. وتخيم الألوان الترابية، لاسيما لون الطين البني، على الصورة التي تظهر فقراً مدقعاً تنبعث منه رغبة بالتعلم ورسم مستقبل جديد لهؤلاء الأطفال. ويقوم المدرس بكتابة كلمات وأرقام على أحد الجدران الطينية للقاعة الفقيرة.

صنع المستقبل

وجرت المسابقة الرئيسية تحت عنوان "صنع المستقبل"، وتضمنت محاور أخرى منها "حياة الشارع" و"الأبيض والأسود". ويبلغ إجمالي جوائز المسابقة 389 ألف دولار، لتكون بذلك هذه الجائزة التي يرعاها ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو من هواة التصوير، الأغنى من حيث قيمتها المالية بين جوائز التصوير في العالم. وستقام مسابقة العام المقبل تحت عنوان "ألوان الحياة".