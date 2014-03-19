فيديو محرج .. حتى الرؤساء يبللون أنفسهم

لا شك أن الخطابة أمام الجماهير فن متعب ومضنٍ، فقد يرتكب السياسي العديد من الهفوات في حياته أمام العلن، إلا أن بعض الأحداث قد تشكل إحراجاً لا مثيل له. هذا ما حصل على ما يبدو مع الرئيس الكولومبي بينما كان يلقي خطاباً جماهيرياً بمناسبة خطاب افتتاح حملته الانتخابية الجديدة، فقد حصل ما لم يكن في الحسبان، إذ ظهرت على بنطلونه بقعة مبللة دون أن يلاحظ ذلك.

ونشر موقع "اللايف ليك" فيديو يُظهر اللحظة التي يظهر فيها الرئيس خوان مانويل سانتوس (62 عاماً) يتبول على نفسه عبر ظهور بقعة على سرواله ذي اللون الفاتح. ويبدو أن الرئيس المسكين لم يلاحظ، بل واصل خطابه وكأن شيئاً لم يكن.