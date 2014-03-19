صينية تنتحر من نافذة مبنى شاهق على "إنستاغرام"

وثقت فتاة صينية ما يبدو أنها محاولة انتحار محتملة على تطبيق "إنستاغرام" الشهير للصور قبل أسبوعين، رغم أن الشرطة الصينية لم تبلغ بعد عن هذه الواقعة.

ونشرت الفتاة الصينية وهي في أبهى زينة، صوراً للنيران مشتعلة في أغراضها الخاصة، وكتبت للشخص الذي تحبه: "شبحي سوف يطاردك إلى الأبد بعد أن أموت".

ثم بثت الفتاة آخر صورها، وتبدو فيها ساقاها تتدليان من نافذة في مبنى شاهق.

ولم تتضح دوافع الفتاة الحقيقية من نشر الصور أو ارتكاب الواقعة، ولكن الأمر يتعلق بصديقها الذي انفصلت عنه.

وفي حسابها على تطبيق "إنستاغرام"، تحت اسم jojotsai1012، كتبت الفتاة بجانب صورة النيران: "لم أتصور أن تخدعني".

وتعليقا على صورتها قبل القفز من النافذة، قالت الفتاة: "أنا لم أفعل أي أشياء سيئة في حياتي، فلماذا تعرضني لهذا العذاب".

وتابعت: "الحياة أصبحت لي بائسة خلال الأيام الماضية. أردت أن أنسى كل هذا وأسيطر على مزاجي، وأتوقف عن البكاء بحرقة طوال الليل، كل ليلة، ولكني لم أستطع، ولم يعد لدي ما أفعله، كل ما أتعرض له هو ظلم لا أستطيع أن أحتمله".