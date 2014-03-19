تطبيق لبناني جديد يمنع الرسائل النصية أثناء القيادة

صمّم طلاب بالجامعة الأميركية في بيروت تطبيقاً يمنع كتابة أي رسالة نصية أثناء قيادة السيارة، بهدف الحدّ من حوادث السير الناجمة عن تشتت السائقين بين القيادة واستخدام الهاتف.

وقالت الجامعة الأميركية في بيروت في بيان صادر عنها، الأربعاء، إن مجموعة من الطلاب نجحت في تصميم تطبيق للهاتف الخلوي يمنع كتابة أية رسائل نصية حين تزيد سرعة السيارة على 10 كيلومترات في الساعة.

ويحمل هذا التطبيق اسم "كتابة أو قيادة"، وحاز التطبيق على الجائزة الثانية في مسابقة المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2014 التي نظمتها مجموعة الأهلي القابضة في الإمارات المتحدة، بالاشتراك مع الجامعة الأميركية في بيروت، والمعهد العالي لإدارة الأعمال.

وتنتشر ظاهرة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة لاسيما إرسال الرسائل النصية بكثرة بين السائقين في لبنان، وتشكل سبباً رئيسياً في تزايد حوادث السير في الآونة الأخيرة، بحسب جمعية الشباب للتوعية الاجتماعية "يازا" المعنية بالتوعية في مجال قيادة السيارات وحوادث المرور.

ويؤثر استخدام الهاتف النقال في مقدرة السائق على المحافظة على ثبات اتجاهه في مسربه، وعلى المحافظة على مسافة الأمان بينه وبين المركبات أمامه، كما يؤثر في مقدرته على اختيار السرعة المناسبة أو المحافظة عليها، وتمديد الوقت الذي يستغرقه رد الفعل بالفرملة أو حيال إشارات المرور، وفقاً لجمعية يازا.