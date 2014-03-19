كاميرا بالشارع تلتقط صورة حادث مروع لزوجين بالصين

قتل رجل صيني وزوجته في حادث تصادم بينما كانا يقودان دراجة ولم ينتبها للإشارة الحمراء. وقد نشرت السلطات الصينية صورة الحادث التي تم التقاطها عن طريق كاميرا مثبتة في الشارع، والتي أظهرت جسدي الزوجين وهما يطيحان في الهواء، بغرض حث المواطنين على اتباع قواعد المرور.

ويعود الحادث إلى الخامس من شهر فبراير الماضي، حيث كان هو مو وزوجته يقودان الدراجة ويبدو أنهما لم ينتبها للإشارة الحمراء بينما كانا يعبرا الشارع، فتعرضا للحادث المروّع الذي أودى بحياتهما، بينما دُمرت الدراجة بالكامل، وذلك بحسب الصورة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.