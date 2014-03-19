مليونا دولار ثمن جرو كلب

بيع جرو كلب كبير في الصين مقابل مليوني دولار ليكون بذلك أحد أغلى الكلاب في العالم، بحسب ما نقلت الصحف المحلية في الصين اليوم الأربعاء.

واشترى هذا الجرو، وعمره سنة واحدة ويزن 90 كيلوغراما، تاجر عقارات، ودفع ثمنه البالغ 12 مليون يوان (أي ما يعادل مليوناً و947 ألف دولار أميركي).

وكلاب التيبت هذه مشهورة بحجمها الكبير وقوتها وشراستها أحياناً، وهي عادة ما تقارن بالأسود. وقد ارتفعت أسعارها كثيرا في السنوات الماضية لتتجاوز المليون دولار في بعض الحالات.

ويعيش هذا الكلب في ظروف مناخية قاسية وفي مناطق جبلية مرتفعة، وكان رفيق البدو الرحل في آسيا الوسطى خلال رحلات الصيد.