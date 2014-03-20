الطب الشرعي: صديقة مغني "رولنج ستونز" جاغر انتحرت

قال مكتب الطب الشرعي في مدينة نيويورك، إن مصممة الأزياء لورين سكوت التي عثر على جثتها في شقتها السكنية في حي مانهاتن الراقي، يوم الاثنين الماضي، ماتت منتحرة شنقًاً.

وقالت جولي بولسر المتحدثة باسم مكتب الطب الشرعي، إن سكوت وهي صديقة ميك جاغر مغني فريق رولنج ستونز، انتحرت وتعاملت الشرطة مع وفاة سكوت (49 عاما) على أنها انتحار محتمل بعدما وجدت وشاحا ملفوفا حول رقبتها.

وارتدت نجمات في هوليوود مثل نيكول كيدمان وأيضا ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي باراك أوباما أزياء من تصميم سكوت، وقال "جاغر" في موقعه الإلكتروني الرسمي، إنه يشعر بالأسى والحزن للوفاة المأساوية لصديقته، وأضاف قائلا: "ما زلت أحاول جاهدا فهم كيف يمكن لمحبوبتي وأعز صديقة لي أن تنهي حياتها بهذه الطريقة المأساوية؟".



