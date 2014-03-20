قبل 126 مليون سنة.. حشرة على شكل غصن

أكد علماء أنهم اكتشفوا بقايا حشرة قديمة في الصين كانت تفعل مثل عدد من أنواع الحشرات الموجودة الآن في التخفي من الطيور المفترسة باتخاذ أشكال أوراق وأغصان الأشجار والنباتات المحيطة بها، بحسب تقرير إخباري اليوم الخميس.

وقال العلماء، أمس الأربعاء، إن الحشرة -التي كانت تعيش قبل حوالي 126 مليون سنة وتشبه نباتا قديما- هي أقدم نوع معروف من حشرات الأوراق والأغصان.

وعثر على بقايا الحشرة -التي أطلق عليها العلماء اسم "كريتوفاسموميما ميلانوجراما" - في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين في تكوين جيهول الصخري، الذي يحتوي على الكثير من الحفريات لمخلوقات قديمة مثل الطيور والديناصورات ذات الريش.

وتحقق العلماء من أن الحشرة كانت تشبه غصن نبات كان ينمو في نفس المكان قديما.

ويعتقد العلماء أن الحشرة كانت تغير شكلها لتبدو مثل أوراق الأشجار حتى في لونها الأخضر للتخفي من الحيوانات المفترسة.

وقال اوليفر بيثواه عالم الحفريات وأحد أعضاء فريق العلماء :"كريتوفاسموميما ميلانوجراما كانت إحدى الأنواع الأولى لحشرات الأوراق والأغصان الموجودة الآن".





