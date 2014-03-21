بالفيديو.. طفلة "مايسترو" تعيش الموسيقى بكل جوارحها

كثيرة هي الدراسات التي أثبتت تأثير الموسيقى على الأطفال وأمزجتهم، وتحسين القدرات لديهم. كذلك كثيرة هي الأفلام التي حيكت حول قصص الصغار الموهوبين فنياً، إلا أن هذا الفيديو الطريف لطفلة صغيرة تتفاعل مع الموسيقى، لهو أكبر دليل على رهافة العديد من الأطفال تجاه النغم واللحن.

فقد أظهر فيديو كليب تم تداوله على "يوتيوب" منذ فترة، طفلة لم تتخط الأعوام الثلاثة تتمايل وتتفاعل مع ترنيمة، بل تحاول أن تقود فريق المغنين كأنها "المايسترو" الأوحد للكورس الغنائي، على الرغم من أنها واقفة في آخر الصف، دون أن يعيرها أحد أي اهتمام.

إلى ذلك، لم تتوانَ تلك الصغيرة عن التعبير بكل شغف عن تأثرها بكل نغمة وعبارة. ويبدو أن الفتاة هي ابنة إحدى المشتركات في الكورس، وهي من مدينة بشكيك، عاصمة قرغيزستان.