فيديو..حمامة تسابق السيارات نظامياً على طريق سريع

أن تشاهد أسراب الطيور تحلّق في السماء فوق السيارات في الشوارع الرئيسية هو أمر يبدو عادياً جداً، لكن الأمر الغريب أن تجد حمامة تسابق السيارات على مستوى منخفض وبسرعة عالية.

ففي أحد الطرق السريعة بأستراليا صوّر أحد الهواة من سيارته حمامة تطير بسرعة كبيرة بالقرب من السيارات ملتزمة بأنظمة السير في تغيير المسارات والمحافظة على السير في مسار محدّد، وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن الحمامة حافظت على توازنها ومستوى طيرانها المنخفض عندما اقتربت سيارة مسرعة منها لتغيّر مسارها إلى الجهة اليسرى للطريق لتخرج من الطريق السريع عبر مخرج وكأنها تعلم طريق سيرها.