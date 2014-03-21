مراهق أميركي يتسلل إلى قمة برج مركز التجارة العالمي

قالت الشرطة الأميركية إنها ألقت القبض على مراهق بعدما تسلل خلسة إلى برج مركز التجارة العالمي، أعلى بناية في الولايات المتحدة، والذي لايزال تحت الإنشاء بعد انهيار البرجين السابقين للمركز في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وذكرت الشرطة، أمس الخميس، أن جاستن كاسكوجو (16 عاماً)، صعد طوابق المبنى وعددها 104 طوابق حتى وصل إلى الهوائي المقام أعلاه.

وقال متحدث باسم سلطة الموانئ في نيويورك، التي تمتلك المبنى، إن كاسكوجو، وهو من بلدة ويهوكن بولاية نيوجيرزي، تسلل عبر فتحة صغيرة في السياج المحيط بالمبنى المشيد في مانهاتن قبيل الساعة الرابعة فجر الأحد الماضي.

وأضاف أن كاسكوجو دخل المبنى واستقل مصعدا إلى الطابق الثامن والثمانين، ثم صعد السلم حتى وصل إلى الهوائي، الذي يرتفع 1776 قدما عن سطح الأرض.

ورفض جوزيف بنتانجيلو، المتحدث باسم هيئة الموانئ، التعقيب مباشرة على تقارير أفادت بأن الحارس المكلف بحراسة الطوابق العلوية في ناطحة السحاب كان نائما عندما صعد كاسكوجو، وتمت إقالته من العمل.

وقال بنتانجيلو إن شرطة هيئة الموانئ ألقت القبض على كاسكوجو داخل المبنى بعد ساعتين تقريبا من دخوله.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كاسكوجو قال على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه كان حريصا على الجري والقفز ونشر صور لنفسه يظهر في خلفيتها برج مركز التجارة العالمي. وأزيلت صفحته من الموقع على ما يبدو صباح أمس الخميس.

وأفاد مكتب الادعاء في مانهاتن أن كاسكوجو اتهم بالتعدي على منشأة، وتم استدعاؤه الاثنين الماضي ثم أطلق سراحه.

وأنفقت هيئة الموانئ ملايين الدولارات على إجراءات تأمين مبنى ناطحة السحاب ذي البرج الواحد، والذي من المقرر أن يفتتح في وقت لاحق هذا العام، ليحل محل برجي مركز التجارة السابقين اللذين دمرا في هجمات سبتمبر 2011.