بالفيديو .. تلميذ صيني ينتحر أمام زملائه في الصف

أثار تلميذ صيني الذعر بين رفاقه الذين شهدوا أمامهم ودون إنذار مسبق انتحار زميلهم، وسط حصة التدريس. وقد وثق الفيديو الذي التقطته الكاميرا المثبتة في الصف، عملية الانتحار، مبيناً حالة الذعر والهلع التي عاشها التلاميذ.

ففي حين كان هؤلاء منهمكين باستئناف الدرس، بدا تلميذ واحد جالس في المقدمة بالقرب من النافذة، لا يحرك ساكناً، وفجأة قام بسرعة ورمى بنفسه من النافذة ليعلو صراخ التلاميذ، وتهرع المعلمة مانعة أي تلميذ من الاقتراب.

وقد تم تداول المقطع على "يوتيوب" مع تفاصيل قليلة تشير إلى أن التلميذ يدعى Xiao Zhen وهو في القسم الثانوي من مدرسة صينية لم يذكر اسمها. وعلى الرغم من أن لا تفاصيل أخرى تؤكد ما إذا كان قفز التلميذ من النافذة أدى فعلاً إلى موته، إلا أن ردة فعل زملائه تشي بذلك.

ويأتي هذا المشهد المروع ليؤكد الأرقام الإحصائية التي تشير إلى أن الانتحار يشكل السبب الأول لوفيات الشباب والمراهقين في الصين.