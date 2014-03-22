بريطاني في دبي يدخل غينيس.. قفز من مئة متر 106 مرات

نجح مدرب اللياقة البدنية، كولين فيليبس (33 عاماً)، المقيم في دبي، في الدخول إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، أمس الجمعة، بعد أن نفذ 106 قفزات حرة "بانغي" خلال 14 ساعة، وهو أكبر عدد من القفزات يتم إنجازه خلال الفترة الزمنية المذكورة.

وجرى تحطيم الرقم القياسي في إمارة بي، وتحديدا في موقع "دبي أوتودروم"، بدءا من مساء الخميس وحتى مساء الجمعة.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم الجنوب إفريقي كيفين سكوت، الذي قام بـ105 قفزات خلال 24 ساعة عام 2011.

وراقب مسؤولو موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية تفاصيل المحاولات التي تم القيام بها من رافعة، أخذا في الاعتبار الالتزام بالطول المناسب للحبل المستخدم، للتيقن من أن كافة المحاولات جاءت مطابقة للمعايير.

وقال فيليبس إن تحطيم الرقم القياسي في هذا المجال كان حلمه منذ الطفولة، وإنه يعتبر إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة وطنه.

وبدأ المغامر القفز من رافعة يبلغ ارتفاعها مئة متر، الساعة السابعة مساء الخميس الماضي وحتى العاشرة صباح الجمعة، وحقق خلال تلك الفترة رقمه القياسي.

ثم واصل عمليات القفز مرتين صباح ومساء الجمعة، بفاصل زمني عدة ساعات للراحة.

وقال المغامر إنه لم يشعر خلال تلك الفترة بأي أعراض صحية سلبية، مشيرا إلى أنه لم يتناول سوى سندويتشات التونة خلال تلك الفترة.