تلويث نوافير باريس لتذكير العالم بنقص المياه

قام ناشطون بيئيون بتلويث نوافير مياه عامة في باريس، وحوالي عشر مدن فرنسية أخرى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه، السبت، وللتذكير بأن ملايين الأشخاص يموتون سنوياً حول العالم بسبب نقص المياه الصالحة للشرب.

وعمد ناشطون من منظمة "تحرك ضد الجوع" إلى إضافة ملون أحمر غير سام على مياه نافورة سان ميشال في وسط العاصمة الفرنسية، بلون الدم لإظهار أن نقص المياه أمر قاتل، وفق ما أوضحت رئيسة المنظمة ستيفاني ريفوال.

وأشارت إلى أن أكثر من 780 مليون شخص يشربون مياهاً غير صالحة للشرب.

وبحسب المنظمة غير الحكومية فإن 1.7 مليار شخص يصابون سنوياً بأمراض إسهال مرتبطة بالمياه، ما يسفر عن وفاة 760 ألف شخص في العالم.

وتعتبر أمراض الإسهال السبب الثاني للوفيات لدى الأطفال بعد الالتهاب الرئوي، والسبب الأول لسوء التغذية لدى الأطفال ما دون سن الخامسة، في حين يمكن معالجة هذه الأمراض وتفاديها بسهولة وفق المنظمة الدولية.