كيم كارديشيان: تحقق حلمي بالفستان الأبيض

انتظرت كيم كارديشيان (33 سنة) لتظهر صورها على صفحات "US Vogue"، بخلاف طفلتها التي انتشرت صورها على صفحات المجلة العالمية وهي في عمر الثمانية أشهر. وفي غمرة فرحتها بابنتها قالت كيم إنها "حققت حلمها بلباس الفستان الأبيض".

والتقط المصور المشهور أني ليبوفيتز، مجموعة من الصور للأم كيم والأب كاني مع الطفلة، والتي ستظهر على صورة الغلاف في عدد المجلة الذي سيطرح في أبريل، وذلك بحسب صحيفة الديلي ميل.

ولم ينتظر جمهور والدي الطفلة إلى أن تطرح الصور بشكل رسمي، فتم تصوير فيديو من وراء كواليس التصوير، يظهر الأم كيم التي تحظى بشعبية كبيرة وهي تحمل طفلتها بحنان، والأب مغني الراب كاني، يدلل الطفلة آنا وينتورز، التي حصدت المعجبين قبل ظهورها.

وتظهر كيم في الفيديو وهي تحضن طفلتها وتطبع قبلة على وجهها، مرتدية فستانا أبيض مميزا وبرفقة كاني الذي يرتدي بدلة سوداء، ولتظهر صورة غلاف المجلة بطريقة ساحرة على حد تعبير كيم، التي وصفت الصورة بالمذهلة في تغريدة لها على موقع "تويتر".