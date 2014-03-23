مطاعم روسية تحظر دخول أوباما رداً على العقوبات

فرضت مطاعم في العاصمة الروسية موسكو، عقوبات على الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تقضي بحظر دخوله إليها .

يأتي ذلك على خلفية العقوبات التي تفرضها واشنطن والاتحاد الأوروبي على روسيا عقب ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها.

وقالت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أمس السبت، إن سلسلة مطاعم "دولما" بوسط موسكو، وضعت لافتات عند مداخلها تنوه بفرض "حظر دخول" على الرئيس الأميركي.

وقال لاشا شورجوليا، مدير أحد مطاعم "دولما"، إن "الحظر يطبق حتى الآن على أوباما فقط"، مضيفا أن "قائمة العقوبات سوف تمدد أو توقف بناء على الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاحقا".

وأشارت الوكالة إلى تواتر أنباء عن قيام مطاعم في مدن روسية أخرى بفرض حظر دخول على الرئيس الأميركي.