الأميركيون يفضلون الكابتشينو واللاتيه على القهوة

ذكرت الدراسة السنوية لرابطة القهوة القومية التابعة لاتجاهات شرب القهوة القومية الأميركية، أن عدد البالغين الأميركيين الذين يتمتعون باحتساء قدح من القهوة تراجع إلى 61% هذا العام من 63% العام الماضي.

وبالمقابل، ارتفعت شعبية مشروبات القهوة التي تدخل القهوة الإيطالية سريعة التحضير "اسبرسو" كجزء من مكوناتها مثل الكابتشينو واللاتيه بنسبة 18% في الاستطلاع الذي أجري على 3000 بالغ يحتسون هذه القهوة يوميا، وتتجاوز هذه النسبة تلك التي تم تسجيلها العام الماضي والتي كانت عند 13%.

كما ارتفعت نسبة الأميركيين الذين يحتسون قهوة الذواق يوميا بنسبة 34% من البالغين الذين شملهم الاستطلاع من 31% في العام الماضي.

ووصلت نسبة احتساء قهوة غير الذواق اليومية 35% انخفاضا من 39% العام الماضي، والتي قالت عنها الدراسة إنها تصدرت التراجع في إجمالي احتساء القهوة اليومية.

وتعرف قهوة الذواق على أنها مشروبات يدخل الأسبرسو في صنعها، إضافة إلى القهوة العادية المصنوعة من البن والتي يعتبر من يحتسيها أنه ذواق.