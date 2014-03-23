قبلة وداع.. من زرافة على وجنة حارسها قبل الرحيل

ألقت صحيفة "ذي إندبيندنت" البريطانية، الضوء على واقعة لافتة للأنظار بحديقة الحيوانات البريطانية العامة، حيث التقطت عدسات المصورين، قبل يومين، مشاهد لزرافة تقبل حارسها قبل وفاته بوقت قصير.

وتعود الواقعة عندما علم "ماريو" بإصابته بمرض السرطان منذ ما يقارب الـ25 عاماً، إلا أن المرض زاد عليه منذ عدة أيام، فطلب نقله إلى الحديقة بجوار الحيوانات التي عمل طوال عمره على حراستها، وفوجئ الجميع عندما اقتربت إحدى الزرافات لتقبل حارسها كدليل على وداعها له.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هناك العديد من الدراسات التي أجريت على هذا الأمر، ووجدت أن الحيوانات لديها القدرة على الشعور بمرض الإنسان، أياً كان نوعها، وبالتحديد الحيوانات الأليفة والقطط.



