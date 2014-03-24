طائر لقلق يقطع المسافات ليلاقي حبيبته المشلولة

يبدو أن قصة الحب التي جمعت طائري لقلق كانت أقوى من المسافات التي تفصل بينهما، فقد أتى الذكر للمرة 12 على التوالي هذه السنة لملاقاة حبيبته التي تمنعها إعاقة من الطيران وتبقيها في كرواتيا.

وقطع الذكر الملقب بـ"كليكوتيس" 13500 كيلومتر ليلاقي الأنثى "بوتيت"، التي تمنعها إصابة في جناحها من الطيران، حيث باتت تعيش في بلدة في شرق كرواتيا بعد أن تبناها أحد المتقاعدين.

وقد نقل "كليكوتيس" إلى منطقة إفريقيا الجنوبية، لكنه لم ينس حبيبته التي يصرّ على ملاقاتها كل سنة في الربيع، وهي تضع صغاراً بانتظام.

ويدرّب الأب الطيور الصغيرة على الطيران قبل أن يأخذها معه، في حين تبقى "بوتيت" بانتظاره في البلدة.

يذكر أن قصة الحب هذه بين الطائرين قد حركت مشاعر الرأي العام في كرواتيا.