إياد نصار يتزوج بعد قصة حب بدأت في أحد أعماله

داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة اكتفى الفنان الأردني إياد نصار، بحفل زفاف اقتصر على عدد محدود من الأهل والأصدقاء، ليعلن زيجته من مهندسة الديكور شيماء الليثي.

وتوجّه نصار، صباح الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأميركية، من أجل قضاء شهر العسل بصحبة زوجته، متنقلاً بين ولايات هاواي ولوس أنجلوس ونيويورك.

زواج بطل مسلسل "الجماعة" جاء تكليلاً لقصة حب استمرت ما يزيد على عامين، خاصة أنه تعرف إلى زوجته في مسلسل "الوديعة والذئاب" الذي عُرض في عام 2009، وكانت وقتها هي مهندسة الديكور الخاصة بالمسلسل، وشارك نصار في بطولة المسلسل إلى جوار باسم سمرة ومصطفى فهمي ورانيا فريد شوقي.

شيماء الليثي أشرفت على ديكور عدد من الأعمال الدرامية، أحدثها مسلسل "قلوب" الذي يُعرض في الوقت الحالي، وكان من بينها "تحت الأرض"، "ريش نعام" و "على كف عفريت".

مسلسل خارج رمضان

وأعلن نصار خروجه من سباق رمضان هذا العام، بعد أن كان آخر ظهور له في مسلسل "موجة حارة" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

على أن يعود من الولايات المتحدة الأميركية ليبدأ في تصوير مسلسل جديد، يعرض بعد عيد الفطر المقبل، في موسم مستقل عن دراما رمضان.

وتعد هذه هي الزيجة الثانية لإياد نصار، بعد أن كان متزوجاً من سيدة أردنية، قبل أن ينتقل إلى مصر ويستقر فيها.

ومن بين الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف، كانت التونسية درة، والفنان أحمد زاهر، وخالد سليم وعمرو يوسف ولقاء الخميسي.