افتتاح متحف 11 سبتمبر في نيويورك قريباً

قال مسؤولون إن المتحف الذي شيد في الموقع السابق لبرجي مركز التجارة العالمي لتخليد ضحايا الهجمات التي شنت على نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر/أيلول 2001 وأودت بحياة حوالي 3000 شخص سيفتتح في 21 مايو/أيار وذلك بعد حوالي 13 عاماً على وقوع الحادث.

وقال أندرو كومو رئيس بلدية نيويورك في بيان له: "11 سبتمبر هو يوم غيّر بشكل عميق نيويورك والبلاد"، مضيفاً "سيجمع المتحف التذكاري سكان نيويورك معاً بنفس روح الوحدة التي أظهروها بعد هذا العمل الإرهابي الأحمق".

وتأجل افتتاح المتحف الوطني لذكرى 11 سبتمبر بضع مرات بسبب خلافات بشأن التمويل ومشكلات تتعلق بالبناء وأضرار سببتها العاصفة ساندي في 2012 وسيسبق فتح المتحف أمام الجمهور فترة عرض خاصة تستمر خمسة أيام.

وخلال فترة العرض سيسمح فقط بدخول أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول والناجين منها وعمال الإنقاذ والإسعاف ومن شاركوا في التعامل مع الحادث من مختلف الوكالات التي سقط منها ضحايا بدخول المتحف.

وقال أنتوني جويدو المتحدث باسم المتحف إن هؤلاء لن يدفعوا أي رسوم لزيارة المتحف لكن الزائرين الآخرين سيدخلون مقابل 24 دولارا.

ويكرم المتحف ضحايا الهجمات كما يستعرض هجمات 11 سبتمبر من خلال بقايا الطائرات التي استخرجت من وسط الحطام وشهادات مسجلة بالفيديو وتذكارات أخرى.

