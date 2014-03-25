الطائرة الماليزية تلغي حفلاً لكريستينا أغيليرا

ألغي حفل كان من المفترض أن تشارك فيه النجمة الأميركية كريستينا أغيليرا في ماليزيا بمناسبة الجائزة الكبرى للفورمولا 1 بسبب حادثة الطائرة الماليزية.

وصرّحت مجموعة "بيتروناس" النفطية التي ترعى فريق مرسديس المشارك في سباق الفورمولا 1 وتنظم هذا الحفل السنوي أنها ألغت العرض احتراماً لركاب الرحلة إم إتش370 وطاقمها وعائلاتهم.

وكان من المقرر تنظيم هذا الحفل يومي الجمعة والسبت المقبلين في البرجين التوأم في كوالالمبور بمشاركة كريستينا أغيليرا ونجم البوب الكوري راي ونجم الآر أند بي كريغ ديفيد.

وقد أعلنت السلطات الماليزية، الاثنين، أن طائرة الركاب التي فقدت قبل أكثر من أسبوعين تحطمت في المحيط الهندي، ما قضى على آمال أقارب الركاب وطاقم الطائرة، ولكن لم يتكشف الغموض عن سبب انحراف الطائرة عن مسارها المحدد.

وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق إن تحليلات جديدة لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية لمسار الرحلة رقم إم إتش 370 حددت آخر موقع لها في مياه نائية قبالة ساحل أستراليا الغربي بعيداً من أي مكان ممكن للهبوط.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في تعليق البحث عن حطام الطائرة، معيقاً الجهود المبذولة لمعرفة السبب خلف انحرافها عن مسارها وتوضيح مصيرها لعائلات الركاب التي تنتظر بقلق.