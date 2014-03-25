جياد "الخالدية" تحقق إنجازين ذهبيين في دبي

حققت إسطبلات "الخالدية" العائدة للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز إنجازين جديدين في بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها الـ11، تمثلا بالحصول على ذهبية الأمهار عبر المهر الواعد والمنتج محلياً "لؤي الخالدية"، المنحدر من الفحل العالمي "البلاشيو"، فيما حصد المهر "دي خطاف" المملوك لمربط دبي للخيول العربية الجائزة الفضية، وحصل على الجائزة البرونزية المهر "دي مشاري" لمربط دبي.

وتوج الخيول الفائزة بهذه الفئة أمين سر اللجنة المنظمة للبطولة عبدالرحمن أبو الشوارب، حيث حازت الخيول الفائزة على جوائز قدرها 60 ألف دولار للذهبية و40 ألف دولار للفضية و25 ألف دولار للبرونزية.

ميدالية ذهبية ثانية

وفي بطولة الفحول تألق الحصان الأسطوري "ماركيز" كعادته، محققاً الميدالية الذهبية أيضاً، فيما حل بمركز الوصافة الحصان "أبها قطر" العائد لمربط المحمدية محققاً الميدالية الفضية، وجاء الحصان الإماراتي "اللهب" من مربط عجمان بالمركز الثالث.

وبهذين الإنجازين تكمل بطولتا الأمهار والفحول في دبي الرقم السابع في عدد إنجازات "الخالدية" منذ بداية عام 2014، إذ جاءت البداية ببطولة أستراليا من خلال الفرس "كلاسيك دريم" ثم بطولة أبوظبي للمربين العرب التي تشرف عليها منظمة الجواد العربي عبر الفرس "سهوة الخالدية"، وببطولتي مهرجان الشارقة الدولي من خلال المهر "لؤي الخالدية" والفحل "ماركيز"، ثم بطولة فرنسا للسرعة عبر الفرس "أغاريد".

بطولة المهرات

وفي بطولة المهرات توجت المهرة "دي شهلا" بالمركز الأول وحصلت على الجائزة المالية وقدرها 215 ألف درهم، وحلت في المركز الثاني والكأس الفضية المهرة "نيستيا أو أس" من مربط عجمان وحصلت على الجائزة المالية وقدرها 110 آلاف دولار، وذهب المركز الثالث للمهرة "ديليس ديغاس" المملوكة لخالد السيد من السعودية وحصلت على الجائزة المالية وقدرها 60 ألف دولار.

وانتزع المهر "أف أي الرشيم" من مربط دبي الجائزة الذهبية للأمهار وحصل على الجائزة المالية وقدرها 215 ألف دولار، ونال الجائزة الفضية المهر "محارب الخزنة" لمالكه علي غانم المزروعي، وحصل على الجائزة المالية 110 آلاف دولار، وجاءت الجائزة البرونزية من نصيب المهر "ماجيك أوف شوان" المملوك لعبدالعزيز البرغش والجائزة المالية 60 ألف دولار، وتوج الأبطال نائب رئيس العلاقات الحكومية بشركة دوبال خالد عيسى بوحميد.

وفي فئة الأمهار عمر عام فاز بالمركز الأول "دي خطاف" لمربط دبي للخيول العربية، وجاء في المركز الثاني "دي مشاري" لمربط دبي للخيول العربية، وحصل على المركز الثالث "ع ج مرزان" لمربط عجمان.

أكثر من 4 ملايين دولار جوائز البطولة

وتوجت الفرس "أمندوريا" المملوكة لمربط عجمان بالكأس الذهبية لبطولة الأفراس وقدرها 275 ألف دولار، وحصلت على المركز الثاني والجائزة الفضية وقدرها 165 ألف دولار الفرس "بدوية أ أ" لمربط عجمان، وحازت الجائزة البرونزية الفرس "نجدة الزبير" المملوكة للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني بقيمة 60 ألف دولار.

وبلغ مجموع جوائز البطولة أربعة ملايين و600 ألف دولار بمشاركة حوالي 383 جواداً من 21 دولة.